Леонид Слуцкий: "Никогда, ни от кого не остается багажей"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Верно ли, что вы составляли себе специальный план посещений матчей на месяц и отсылали специально обученному человеку?

– Да, я изучал календарь, потом отправлял план секретарше, и она расписывала, где и как нужно будет забрать билеты. Четко знал свое расписание походов на стадионы – очень удобно.

– В связи с тем, что вы были в Англии, а Гончаренко возглавил ЦСКА, стали с ним меньше общаться? Вы же с ним хорошие друзья.

– Мы выбрали формат, что только Виктор Михайлович мог позвонить мне в любой момент, если ему нужно. А я сам не звонил. Понятно, что и я был занят, особенно когда в этой школе находился (по существу, вообще нет времени ни на что другое), и он. Поэтому общались не в постоянном режиме.

– Бывало, что вы чувствовали: ЦСКА по-прежнему ваша команда с точки зрения эмоций?

– По эмоциям это и сейчас моя команда, ничего не поменялось. И никогда не изменится. Потому что почти все тренеры, руководители, футболисты там остались, я с ними на связи.

Но это я про эмоции. Скажу свое мнение: когда часто говорят про багаж... Этот пресловутый "багаж Аленичева", ставший мемом. Не хочу никого не обидеть, но НИКОГДА, НИ ОТ КОГО не остается багажей. Хоть ты 20 лет работай в клубе, но когда приходит новый тренер, то все победы – это его победы. А все поражения – его поражения. Самое главное в футболе, это какой сегодня состав поставил ты, какие нашел слова, как подготовил игроков, как изучил соперника. Даже если ты работаешь с этой командой всего три дня. В противном случае Фергюсон оставил бы после себя такой багаж, что "МЮ" "пер" бы еще много лет. Но ведь этого не происходит. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке