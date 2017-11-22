Леонид Слуцкий: "Никогда не беспокоюсь о своем будущем"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после ничьей с "Миллуоллом" (0:0) в матче чемпионшипа назвал позитивным моментом то, что его подопечные провели матч "на ноль". Безвыигрышная серия "тигров" насчитывает пять игр.

- Я никогда не беспокоюсь о своем будущем, - сказал Слуцкий. - Каждый матч – как игра плей-офф. Я благодарен фанатам за поддержку и смотрю только вперед. У нас было немного сухих матчей в этом сезоне, и с этой точки зрения результат игры с "Миллуоллом" удовлетворительный. Но было бы лучше, если бы мы победили.

Сейчас внутри команды очень хорошая атмосфера. Я с нетерпением и оптимизмом жду субботней игры с "Бристол Сити". Все меня поддерживают – от владельцев до тренерского штаба и персонала.

Безвыигрышная серия "Халла" продолжается. Слуцкого спас вратарь

"Время Слуцкого вышло?" Тренер не согласен