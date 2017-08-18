Леонид Слуцкий: "Никакие трудности не сломают "Халл"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 4-го тура чемпион-лиги с "КПР" отметил, что команда настроена позитивно, а итог встречи определят один-два момента. Напомним, в предыдущем туре "Халл" проиграл "Вулверхэмптону" (2:3).

– Все хорошо, потому что у нас сильный характер и хорошая команда, – цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. – У нас сильные лидеры и хорошее ядро из игроков. Это важно и поможет изменить положение вещей после поражения. Мы отправимся на игру на позитиве. Никакие трудности, типа травм и поражений, не сломают эту команду.

"КПР" – хорошая команда, особенно дома она сильна благодаря стадиону, полю и особой атмосфере. Соперник очень опасен. Нам будет сложно. Хотя это касается любого матча в этом чемпионате. Поэтому эта лига и популярна во всем мире. Рпезультаты непредсказуемы. Будет равная игра, результат определят один-два момента.

Напомним, что матч 4-го тура чемпионшипа "КПР" и "Халл" состоится завтра, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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