Леонид Слуцкий: "Нельзя ломаться после первого же пропущенного гола"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий объяснил, в чем причина неудач команды. По словам россиянина, не хватает психологической устойчивости.

– Наша ментальность очень важна. В настоящий момент нам не хватает стабильности, потому что у нас недостаточно той самой ментальности, – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла". – Все в порядке, пока мы не пропускаем гол. Потом все ломается. Мы забываем про все принципы и тактику. Мой главная цель – сделать так, чтобы этого не происходило.

​Наши комбинации должны оставаться правильными независимо от того, какой счет. Не думаю, что дело тут в концентрации. В последних двух матчах соперник забивал нам после первого же удара по воротам. В игре с "Ноттингемом" первый гол стал следствием индивидуального мастерства. Однако с "Миддлсбро" было два рикошета за 10 секунд и очень непредсказуемая ситуация. Нужно оставаться целостной командой, а не ломаться после первого же гола.