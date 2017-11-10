Леонид Слуцкий: "Не осознавал, что в "Халле" будет так тяжело"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в интервью "Англии" отметил, что любая команда, которая вылетает из премьер-лиги Англии, автоматически имеет серьезные проблемы. Специалист также добавил, что не осознавал, что в английском клубе ему будет так тяжело.

– У вас были моменты, когда вы хотели собрать чемодан и все бросить?

– Нет. Я долго шел к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: "Я не пойду в эту команду – там куча проблем". А я им отвечаю: "А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?" То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90 процентов случаев замена идет, когда что-то не так.

Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только "Халл", но и "Мидлсбро", и "Сандерленд".

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока… не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Never give up – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации.

Напомним, что "Халл Сити" занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 16 очков в 16 матчах.