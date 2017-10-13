Леонид Слуцкий: "Надеюсь, вместе с Яровинским мы добьемся успеха"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий надеется, что назначение Олега Яровинского на должность стратегического директора поможет клубу в развитии. Ранее 35-летниий россиянин возглавлял селекционный отдел ЦСКА. Летом этого года он принял решение покинуть армейцев.

– Олегу 35 лет, но он начал работать, когда ему было 22 года. Он занимался селекцией, скаутингом, работал в "Москве", – приводит Hulldailymail слова Слуцкого. – Последние четыре года он занимал должность спортивного директора ЦСКА.

Он обладает невероятным опытом скаутинга, свободно говорит на английском, испанском, немецком, что важно при общении с футболистами и агентами.

Надеюсь, что это назначение поможет клуб развиваться, и вместе мы добьемся успеха. Думаю, это баланс между главным скаутом и помощником тренера. Он очень важен для меня и для всех. Мы все вместе сидим на стадионе.

Яровинский назначен стратегическим директором "Халла"