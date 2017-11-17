Леонид Слуцкий: "Надеюсь, "Халл" исправит ситуацию, только победа может вернуть нам уверенность"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" отметил, что после трех поражений чувствует себя не лучшим образом. Он также добавил, что команда никогда не сдается и постарается исправить ситуацию.
Напомним, "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
– Во время перерыва на матчи сборных пришлось понервничать. Переживал за каждого игрока, – приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. – Я смотрел матчи, скрестив пальцы. Мы тренировались с семью игроками основного состава, это было тяжело. Но с другой стороны, хорошо, когда в команде есть сборники. Во время перерыва упорно тренировались, к нам присоединились молодые игроки, и мы провели матч против "Брэдфорда".
Нам не хватает уверенности, но мы играем вместе всего три месяца. У нас было несколько неудачных моментов, пропускали много голов в концовке матчей.
После трех поражений чувствую себя не лучшим образом. Я всегда думаю о сложившейся ситуации. Игроки хорошо работают, а я пытаюсь вернуть всем уверенность в себе. Надеюсь, что мы исправим ситуацию. Мы никогда не сдадимся.
Только победа может вернуть нам уверенность. Я понимаю проблему, но не все зависит от моего желания. Нам необходима серьезная индивидуальная работа от каждого игрока.
Встреча "Халл Сити" – "Ипсвич" пройдет завтра, 18 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
ravilius777
он походу в футбольный менеджер рубится, фразы точно оттуда)
14:54
баламошка
shpasic неуверенные космонавты/////////////Поэтому у неуверенных космонавтов в скафандре и спрятан каловый мешок. На всякий случай.
14:46
shpasic
неуверенные космонавты
14:37
otradny
Победа и снова 5-6 поражений подряд))
14:30
баламошка
На Абрамовича надейся, а сам не плошай.
14:22