Леонид Слуцкий: "Надеюсь, "Халл" будет играть более стабильно"

Перед домашним матчем чемпионшипа с "Ноттингем Форест" главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий ответил на вопросы клубной пресс-службы. В частности, он отметил, что после гостевой победы над "Барнсли" команда пребывает в хорошем настроении и жаждет продлить успешную серию на домашнем стадионе.

– В минувшие выходные "Халл" одержал победу на выезде. С каким настроением команда тренировалась на этой неделе? – вопрос Слуцкому.

– У любой команды всегда хорошее настроение после победы, особенно после такой. Мы ждали ее очень долго. Это наша первая победа в гостях. Теперь у нас хорошее настроение. Конкуренция в команде обострилась – у нас 18 игроков, претендующих на место в стартовом составе. Теперь у нас минимум по два варианта на каждую позицию. Это хорошо для развития игроков, ведь при здоровой внутренней конкуренции каждый будет показывать максимум своих способностей.

– Команда почти месяц не играла дома. С нетерпением ждете возвращения на "Кей-Си"?

– Домашние матчи для меня всегда большой вызов. Я очень благодарен нашим болельщикам за потрясающую атмосферу на нашем стадионе. Я всегда с большим воодушевлением жду домашних матчей. Это касается не только меня, но и каждого в команде. Это и большая ответственность – играть при своих зрителях.

– Последний домашний матч "Халл" выиграл со счетом 6:1 и с тех пор не уступал. Чувствуете ли вы, что команда прибавляет?

– Очень тяжело что-либо предсказать. Чемпионшип – очень сложная лига, команды очень близки друг к другу по уровню. К примеру, "Ноттингем Форест", на мой взгляд, очень хорошая команда. Я смотрел их встречу с "Дерби" с трибуны. Для нас это будет очень сложный матч. Надеюсь, что мы будем стабильно показывать высокое качество игры. Мы показывали хороший футбол, но не всегда на протяжении всего матча. Если будем играть на своем уровне 65-70 минут, будет очень хорошо, и мы сможем добиваться положительных результатов.

Матч "Халл Сити" - "Ноттингем Форест" состоится в субботу, 28 октября и начнется в 19:30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.