Леонид Слуцкий: "Надеюсь, что теперь у "Халла" действительно сильная команда"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" подчеркнул, что все футболисты вернулись из сборных без травм. При этом специалист подчеркнул, что первая игра после перерыва всегда проходит непросто.

– Все игроки вернулись из сборных без травм, – приводит Hulldailymail слова Слуцкого. – Как обычно, некоторые из них проводят на поле слишком много времени, а другие играют не так много. Нормально, что они приезжают в разном состоянии. Первый матч после перерыва всегда непрост. Например, некоторые футболисты вернулись только вчера.

Надеюсь, что теперь у нас действительно сильная команда и все понимают принципы и философию. Если говорить о международных матчах и игроках, как Грощицки и Мейлере, то я могу понять их состояние, я видел их матчи. Но мне сложно говорить о Дико и Ирвайне.

На данный момент "Халл Сити" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа. В активе подопечных Слуцкого 12 очков после 11 игр. Напомним, что матч "Халл" – "Норвич" состоится 14 октября, начало игры – в 17.00 по московскому времени.