Леонид Слуцкий: "Мы проиграли, но показали фантастический характер"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, несмотря на поражение от "Донкастера" (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги, отметил характер молодых игроков "тигров". Также российский специалист остался доволен поддержкой команды со стороны болельщиков.

- Мы проиграли, но выразили доверие нашим молодым футболистам, которые показали фантастический характер и силу воли, - приводит пресс-служба "Халл Сити" слова Слуцкого. - С самой первой минуты они были хороши и играли так, что клуб может испытывать гордость. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказали нашей молодой команде. Ребята, вы были превосходны!