Леонид Слуцкий: "Муса и Думбья в "Халле"? Это сложно"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий , первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола - "Халл Сити" , дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.

- Назовите позиции, которые точно придется усиливать.

- Не готов сейчас обнародовать, - сказал Слуцкий. - Это мое первое интервью на две страны. И когда я подписывал договор, самая большая разница с российским контрактом заключалась в куче требований по согласованию любых слов в СМИ. Этому уделяется огромное внимание. Поэтому, учитывая, что впервые выступаю в качестве главного тренера "Халла", не рискну говорить о том, что предварительно не обсудил с клубом. Не поняв, как все устроено, не пообщавшись с пресс-атташе. Но пять-шесть человек в команде появятся точно.

- Могут среди них оказаться те, с кем вы когда-либо работали в ЦСКА?

- М-м-м… Не знаю. Пока это выглядит затруднительно. Потому что те, кто уже играет за армейцев или был ими продан – большие трансферы, серьезный уровень. И все-таки речь про чемпион-лигу.

- В прессе фигурировали Муса и Думбья.

- Это сложно. Каждая сделка будет достаточно трудной. Та же зарплата Мусы и те возможности, что есть у "Халла", тоже сильно отличаются, мягко говоря. Поэтому – не знаю. Думаю, все эти вещи будет трудно сделать. (Дмитрий СИМОНОВ)

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке