Леонид Слуцкий: "Мне нужно быть более ответственным и показать свой уровень"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти" отметил, что все новички команды готовы сыграть во встрече. Он также добавил, что после закрытия трансферного окна может сосредоточиться на матчах и тактике.

– Все наши новички готовы сыграть. Джексон Ирвин вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми, – приводит пресс-служба "Халла" Слуцкий. – Я уверен, что каждый футболист, который есть у нас, является хорошим игроком и поможет нам в достижении поставленной цели.

Я счастлив, что трансферное окно закрылось. Теперь я могу сосредоточиться на своих игроках, матчах и тактике. Мне нужно быть более ответственным, показать свою работу и уровень. Думаю, мы способны повысить свой класс. У нас хорошо сочетается молодость и опыт. Каждый игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.

Матч "Дерби Каунти" – "Халл Сити" пройдет завтра, 8 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.