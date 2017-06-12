Леонид Слуцкий: "Мне даже становится не по себе от объема работы, который нужно будет выполнить в "Халле"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Поделитесь с нами, какие у вас дальнейшие планы? Возвращаетесь в Москву, а оттуда в Англию?

– Да, я 13-го числа лечу в Англию. Затем мне надо вернутся, чтобы поставить рабочую визу.

– Годичную?

– Не знаю, впервые же оформляю. Скорее всего, она будет соответствовать сроку контракта. Без рабочего договора ты не можешь получить разрешение, такова процедура. Ну вот, а в ближайшие дни, получается, буду находится в Халле. Много вопросов: по составу, по планам тренировочной работы, по набору тренерского штаба. Мне даже не по себе становится от того объема работы, который нужно будет выполнить. Дальше вернусь в Россию на 1-2 дня, чтобы поставить визу. Мне сказали, что она делается в районе двух недель.

– Ваш сын остается в Москве?

– На ближайшие полгода моя семья останется в российской столице. И если до зимы меня не выгонят, буду перевозить родных туда.

– Болезненный момент для вас? Сын был всегда поблизости…

– На самом деле нет. Даже находясь с ними рядом, даже в одной комнате, мыслями я оставался не с ними, а в ЦСКА. Они это понимали и знали. И проблемы даже одного футболиста для меня были важнее собственного ребенка. К сожалению, я такой. Они к этому привыкли. Поэтому ничего страшного. Семья несколько раз прилетала ко мне. Может, еще раз приедут. Это точно не является серьезной проблемой для нас.

– Нет опасения, что следуя за мечтой, можно опалить крылья и рухнуть вниз?

– Во-первых, был риск, что моя мечта в принципе не оправдается и не сбудется. Толком не понимал, реальна ли она. Сейчас мечта стала реальностью. Теперь надо понять, возможно ли реализовать ее непосредственно в работе.

Спорт – по сути своей рисковая вещь. То, что я для себя задумал, многим людям кажется странным. Но я вот так решил. Я пробую. У меня свой путь. К счастью, рядом были те, кто поддерживал. Одному сложно справиться даже с собственными мыслями – хотя бы с кем-то их нужно обсуждать.

– Какой видите свою задачу на ближайшее время?

– Комплектование команды и тренерского штаба, планирование учебно-тренировочного процесса, подготовительного периода. Тренер по физподготовке уже прислал мне свое видение. Дальше – мониторинг "стаффа". Вот мне задача на ближайшие недели (хотя мне кажется, некоторые люди и за годы не могут решить такое). А когда уже начнем работать с командой 3 июля – максимально сконцентрироваться на качестве подготовки. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке