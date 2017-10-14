Леонид Слуцкий: "Меня переполняют ужасные чувства"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после гостевого матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" (1:1) отметил, что, несмотря на результат, гордится игроками. "Тигры" пропустили ответный гол на 90+6-й минуте встречи, проведя больше получаса вдесятером.
– Меня переполняют ужасные чувства, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла". – Очень сложно анализировать игру сейчас.
Мы играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Мы просто потеряли концентрацию.
Несмотря на это, я очень горд, потому что семь футболистов стартового состава играли за свои сборные. Мы проявили характер. Действовали компактно и дисциплинированно. Этот результат очень тяжело принять.
💬 | #NORHUL reaction from Leonid Slutsky to come... pic.twitter.com/EvnhDMrrsX– Hull City (@HullCity) 14 октября 2017 г.
Спринт
Ужасные чувства переполняют руководителей и болельщиков ФК "Халл Сити" - зачем взяли коучем этого кота в мешке? Проф. непригодность Слуцкого уже давно стала явью и кошмаром для чемпионшипа. Команда уже сейчас потеряла шансы выполнить задачу сезона по возвращению в элиту Туманного Альбиона.
21:16
shpasic
статистикой ударов 25 - 8 можно только гордиться! пора в Челси!
20:48