Леонид Слуцкий: "Меня переполняют ужасные чувства"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после гостевого матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" (1:1) отметил, что, несмотря на результат, гордится игроками. "Тигры" пропустили ответный гол на 90+6-й минуте встречи, проведя больше получаса вдесятером.

– Меня переполняют ужасные чувства, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла". – Очень сложно анализировать игру сейчас.

Мы играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Мы просто потеряли концентрацию.

Несмотря на это, я очень горд, потому что семь футболистов стартового состава играли за свои сборные. Мы проявили характер. Действовали компактно и дисциплинированно. Этот результат очень тяжело принять.