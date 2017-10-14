20:19 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Меня переполняют ужасные чувства"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после гостевого матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" (1:1) отметил, что, несмотря на результат, гордится игроками. "Тигры" пропустили ответный гол на 90+6-й минуте встречи, проведя больше получаса вдесятером.

 
Сегодня. Норвич. &quot;Норвич&quot; - &quot;Халл&quot; - 1:1. 90+6-я минута. Ответный гол НЕЛСОНА ОЛИВЕЙРЫ (в центре).Обидчик "Зенита" обидел и Слуцкого. "Халл" упустил победу на 96-й минуте

– Меня переполняют ужасные чувства, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла". – Очень сложно анализировать игру сейчас.

Мы играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Мы просто потеряли концентрацию.

Несмотря на это, я очень горд, потому что семь футболистов стартового состава играли за свои сборные. Мы проявили характер. Действовали компактно и дисциплинированно. Этот результат очень тяжело принять.

Норвич - Халл Сити
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Ужасные чувства переполняют руководителей и болельщиков ФК "Халл Сити" - зачем взяли коучем этого кота в мешке? Проф. непригодность Слуцкого уже давно стала явью и кошмаром для чемпионшипа. Команда уже сейчас потеряла шансы выполнить задачу сезона по возвращению в элиту Туманного Альбиона.

21:16

shpasic

статистикой ударов 25 - 8 можно только гордиться! пора в Челси!

20:48