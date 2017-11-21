Леонид Слуцкий: "Матч с "Миллуоллом" будет очень сложным, но "Халл" никогда не сдается"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий перед матчем 18-го тура чемпионшипа против "Миллуолл" настаивает на том, что его игроки готовы к суровому испытанию. Российский специалист надеется, что его команда одержит победу.

- В нашей ситуации этот матч будет лучшим испытанием, – цитирует пресс-служба клуба Слуцкого. - Это будет в большей степени испытание нашего характера, чем нашей силы. Всем известно, как трудно играть в Миллуолле, но мы готовы. Это будет очень сложно, очень сложно. Это серьезный тест для нас, но мы выйдем на игру с уверенностью, несмотря на то, что в субботу проиграли "Ипсвичу".

Думаю, что мы играли намного лучше, чем в предыдущих матчах. Я нервничал из-за качества игры, и когда мы пропустили первый гол, это был еще один тест для нашей психологии. Мы смогли забить дважды и показали действительно серьезный уровень. Проиграли в концовке, но мы прогрессируем в очень сложной ситуации и никогда не сдаемся. Будем стремиться к победе.