Леонид Слуцкий: "Матч против "Ипсвича" - серьезное испытание для "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" отметил, что команда не сможет победить без борьбы. Он также добавил, что много людей поддерживает его с момента прихода в клуб.

– "Ипсвич" – серьезный соперник. Это серьезное испытание для "Халла", – приводит пресс-служба клуба слова Слуцкого. – Если мы не будем бороться, то не победим. Но у меня позитивные ощущения перед матчем.

С момента моего прихода в "Халл" меня поддерживают много людей. У меня была встреча с ветеранами клуба, и они похвалили меня, хотя я этого не заслуживаю. Но это дополнительная мотивация для меня, энергия для работы.

Напомним, "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда проиграла три последние встречи.

Матч "Халл Сити" – "Ипсвич" пройдет завтра, 18 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.