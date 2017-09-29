Леонид Слуцкий: "Любой игрок может сменить команду, если получит предложение от большого клуба"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий считает, что молодые игроки должны быть особенно мотивированы в его команде. Также он подчеркнул, что сейчас его команде сложно играть в двух форвардов.

– Думаю, каждый футболист, хорошо играющий в чемпион-лиге, получит серьезные предложения в январе, – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – Всей информации не знаю. Думаю, что любой может сменить клуб, если получит предложение из большой команды. Но всегда удобнее работать, когда есть долгосрочный контракт.

Клуб ведет переговоры с агентом Макса Кларка о новом контракте. Я не знаю, как продвигаются дела, поскольку занимаются вопросом владельцы клуба. Думаю, ситуация проста. Макс из нашей академии, он все понимает. Сейчас у многих молодых игроков есть шанс заявить о себе.

Что касается игры в двух форвардов, то нам нужен баланс. Когда у нас был такой большой нападающий, как Эрнандес, мы могли использовать двух форвардов. Но сейчас у нас в атаке однотипные игроки. Сложно использовать на поле одновременно похожих по стилю игроков.