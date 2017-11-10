Леонид Слуцкий: "Летом Муса мог оказаться в "Халле"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса в летнее трансферное окно мог перейти в его команду. В сентябре сообщалось о том, что "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа летнего трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.

- Мы были очень близки к подписанию Мусы, - цитирует Аllnigeriasoccer Слуцкого. - Но не каждое решение зависит только от меня или от клуба. Он хочет проявить себя в "Лестере", ему нужна была еще одна попытка. Он много думал и решил остаться в Лестере". О своем решении он сообщил в последний день трансферного окна, поэтому у нас не было шанса уговорить перейти в "Халл".