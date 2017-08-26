Леонид Слуцкий: "Когда Грощицки хочет, "Халл" может выиграть любой матч"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после победы над "Болтоном" (4:0) в матче 5-го тура чемпион-лиги отметил, что его команда зависит от игры полузащитника Камиля Грощицки. По его словам, когда поляк выходит на поле с правильным настроем, то приносит огромную пользу "тиграм".

- Он был очень хорош, сделал две результативные передачи и забил один мяч, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - На мой взгляд, когда он хочет играть хорошо, то может выиграть любой матч. Сегодня Грощицки хотел победить, и мы это сделали.

Диоманде? Для любого нападающего гол - это главная цель. У него были тяжелые времена, потому что игрок не получал достаточно практики из-за травмы в межсезонье. Теперь он забил в важном матче, и это радует.