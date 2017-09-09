Леонид Слуцкий: "Извиняюсь перед болельщиками "Халла"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (0:5) извинился за поражение перед болельщиками. Наставник отметил, что следующая игра может стать самым важным моментом сезона.
- Я должен извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такой результат, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Сейчас очень важный момент. Следующий матч покажет, как мы можем реагировать. Разберем ошибки, который допустили сегодня, но для меня теперь важна следующая игра.
У "Дерби" было шесть моментов, и пять из них они забили. Иногда вы падаете, и теперь важно, насколько быстро можно подняться. Это может быть ключевым моментом в сезоне.
Sergey661
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01:02
76vova
Одни извинения,а где результат?Эх ЛЕНЯ,чемпионатшип уже космос,не пора ли в арарат(москва).
00:46
Serenky25
Леонид..тут такая ситуация...Вася Уткин рекомендовал на вас ставить..., ну а я зная талант Василия...дайибог ему здоровья ...поставил наоборот..СПАСИБО ЛЕОНИД.
00:40