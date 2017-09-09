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00:28 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Извиняюсь перед болельщиками "Халла"

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Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (0:5) извинился за поражение перед болельщиками. Наставник отметил, что следующая игра может стать самым важным моментом сезона.

- Я должен извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такой результат, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Сейчас очень важный момент. Следующий матч покажет, как мы можем реагировать. Разберем ошибки, который допустили сегодня, но для меня теперь важна следующая игра.

У "Дерби" было шесть моментов, и пять из них они забили. Иногда вы падаете, и теперь важно, насколько быстро можно подняться. Это может быть ключевым моментом в сезоне.

Трансляция матча "Халл" - "Дерби Каунти"

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sergey661

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!

01:02

76vova

Одни извинения,а где результат?Эх ЛЕНЯ,чемпионатшип уже космос,не пора ли в арарат(москва).

00:46

Serenky25

Леонид..тут такая ситуация...Вася Уткин рекомендовал на вас ставить..., ну а я зная талант Василия...дайибог ему здоровья ...поставил наоборот..СПАСИБО ЛЕОНИД.

00:40