Леонид Слуцкий: "Извините, Джеррард и Лэмпард, но у сборной Англии сейчас лучшее поколение"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что у сборной Англии есть отличные шансы на победу в чемпионате мира. По его словам, команда обладает лучшем поколением игроков за последние 20 лет.

– Сегодня сборная Англии имеет лучшее поколение за последние 20 лет, – отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. – Извините, Джеррард, Лэмпард… Это поколение Кейна, Алли, Стерлинга, Рэшфорда и так далее. Это лучшее поколение.

Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Конечно, при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу в турнире. Англия, безусловно, входит в число десяти фаворитов.