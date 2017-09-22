Леонид Слуцкий: "Из России взял бы Акинфеева. Он идет после Льва Яшина"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сообщил, что из всех российских игроков предпочел бы взять в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам наставника, это второй вратарь в России после Льва Яшина.

– Если бы у меня была возможность взять одного игрока из тех, с кем я работал в России, то это был бы Игорь Акинфеев. Легенда, - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Хотя вопрос очень трудный, ведь я работал со многими великолепными игроками. Акинфеев очень известен в России. В истории нашего футбола он идет после Льва Яшина. Это историческая личность.