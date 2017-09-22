Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:10 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Из России взял бы Акинфеева. Он идет после Льва Яшина"

5

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сообщил, что из всех российских игроков предпочел бы взять в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам наставника, это второй вратарь в России после Льва Яшина.

– Если бы у меня была возможность взять одного игрока из тех, с кем я работал в России, то это был бы Игорь Акинфеев. Легенда, - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Хотя вопрос очень трудный, ведь я работал со многими великолепными игроками. Акинфеев очень известен в России. В истории нашего футбола он идет после Льва Яшина. Это историческая личность.

 

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tribunal Z

А я бы взял Лунева. На мой взгляд это лучший голкипер сейчас в РФПЛ

22:47

Ю.Ю.

Мда................

22:42

Obl2007

Лизнул)))) А вдруг придется вернуться )))))))

22:39

PvsZ

Лёня перетрудился в чемпионшипе, помутнения разума налицо. Пора в ФНЛ, на передышку.

22:38

ymovan

конечно "легенда", больше его ни кто из вратарей в лиге чемпионом голов подряд в каждом матче не пропускал... он наверно навсегда останется таким "легендарным"... как и "легендарный тренер" Слуцкий, который кроме чемпионатов России больше ничего не выиграл...

22:24