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21:51 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Иногда не понимаю игроков, так как они используют сленг"


Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что допускает много ошибок, когда говорит на английском языке. Однако, по его словам, он не боится говорить, и это его сильное качество.

- Шесть месяцев назад уровень владения английским был нулевой, - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Сейчас все немного лучше. Иногда я забываю про то, что говорю на иностранным языке, так как в команде куча своих проблем. Безусловно, это лучшее время для изучения языка, но я совершенно забываю про английский и фокусируюсь только на футбольных делах и проблемах команды. Говорю так, как будто хорошо им владею. Конечно, я понимаю, что делаю кучу ошибок, однако я не боюсь говорить. Это серьезное преимущество. Все меня поддерживают. Иногда я не понимаю игроков, так как они постоянно используют сленг. 

 

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