Леонид Слуцкий - игрокам сборных: "Пожалуйста, возвращайтесь без травм!"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после победы в матче 11-го тура чемпионшипа над "Бирмингемом" (6:1) отметил, что его команда хорошо использовала прессинг в этой игре. По его словам, защита хорошо сыграла, так как футболистам было известно, как играют форварды соперников.

- Мы хорошо включали прессинг в сегодняшней игре, - цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. - Первый гол стал его результатом. Мы использовали пространство между линиями, у них были большие разрывы, чем мы и воспользовались. Тораль помог нам в этом, он был очень продуктивен сегодня. Наша защита тоже хорошо отыграла, потому как мы знали, как остановить их нападающих.

Пропущенные мячи в добавленное время? Это неприятно, но зато понятно, над чем нам предстоит усердно работать.

У нас было трудное время, но в каждом матче у нас была возможность победить. Было ощущение, что нам не улыбается удача, я не знаю почему. Если мы может сохранить уровень, который мы показали в этом матче, я думаю, что у нас будет больше побед.