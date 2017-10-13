Леонид Слуцкий: "Игра "Норвича" – большой сюрприз для среднего уровня чемпионшипа"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий уверен, что матч 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" будет непростым. По словам российского специалиста, "канарейки" очень надежен при игре в обороне.

– "Норвич" – хорошая команда. Их игра – большой сюрприз на среднем уровне чемпионшипа, – приводит Hulldailymail слова Слуцкого. – В их составе выступает много иностранных футболистов. Главный тренер очень жесткий, команда сильная, большая и быстрая.

Еще одно удивление заключается в том, что у кого-то нет молодых игроков. У нас есть футболисты, которым 19 и 20 лет. Важно только качество игрока, а не его возраст. "Норвич" очень надежен, у них нет дыр, и это будет очень сложный матч.

На данный момент "Халл Сити" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа. В активе подопечных Слуцкого 12 очков после 11 игр. Напомним, что матч "Халл" – "Норвич" состоится 14 октября, начало игры – в 17.00 по московскому времени.