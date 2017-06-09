Леонид Слуцкий: "Хотел бы работать в премьер-лиге, но готов начать и в чемпион-лиге"

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что работа в чемпион-лиге станет для него новым вызовом в карьере. Ранее сообщалось, что российский специалист возглавит "Халл Сити". О назначении должно быть объявлено в ближайшее время, а к работе с командой Слуцкий может приступить уже на следующей неделе.

- Я понимаю, что у меня нет опыта управления командой в лучшей лиге мира, - приводит Mirror слова Слуцкого. - Конечно, хотелось бы работать в премьер-лиге, но я готов начать с чемпион-лиги. Люди могут подумать, что я странно поступаю, оставляя работу в России ради чемпион-лиги. Но для меня это вызов.

Возможно, я первый российский тренер, который уезжает из России. Во-первых, наш футбол не слишком известен в мире. Во-вторых, тренерская работа хорошо оплачивается в России. Так зачем уезжать? Но меня не интересуют деньги, важно работать и наслаждаться этим. Надеюсь, это будет успешный опыт в моей жизни.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.

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