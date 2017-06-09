Леонид Слуцкий: "Хотел бы работать в премьер-лиге, но готов начать и в чемпион-лиге"

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что работа в чемпион-лиге станет для него новым вызовом в карьере. Ранее сообщалось, что российский специалист возглавит "Халл Сити". О назначении должно быть объявлено в ближайшее время, а к работе с командой Слуцкий может приступить уже на следующей неделе.
- Я понимаю, что у меня нет опыта управления командой в лучшей лиге мира, - приводит Mirror слова Слуцкого. - Конечно, хотелось бы работать в премьер-лиге, но я готов начать с чемпион-лиги. Люди могут подумать, что я странно поступаю, оставляя работу в России ради чемпион-лиги. Но для меня это вызов.
Возможно, я первый российский тренер, который уезжает из России. Во-первых, наш футбол не слишком известен в мире. Во-вторых, тренерская работа хорошо оплачивается в России. Так зачем уезжать? Но меня не интересуют деньги, важно работать и наслаждаться этим. Надеюсь, это будет успешный опыт в моей жизни.
Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.
"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"
Алый Дракон
"Возможно, я первый российский тренер, который уезжает из России."... Да, вот здесь Слуцкий погорячился )... Видимо, уже успел пропитаться английским снобизмом - ведь в Англии свято верят в то, что кроме них, и американцев никого круче в мире нету )... Еще немного, и англичане будут утверждать, что полет Гагарина в космос - фейк )... Ничего, скоро им Леонид Викторович покажет, что такое НАСТОЯЩИЙ КОСМОС ))) З. Ы. Стеб стебом, но Слуцкому - успеха! Если он добьется признания в Англии, то это будет очень престижно для России и отечественного тренерского цеха.
01:48
Lunatic Pride
Че он оправдывается? Чемпионшип не слабее РФПЛ будет. Идет он в клуб, который будет бороться за победу в дивизионе.
01:34
Sage
Недоумком был, недоумком и остался
01:19
spetrov
Очень плохой мальчик, Леонид Викторович вообще любит рубить сплеча. Как, к примеру, в недавней ситуации с армейским болельщиком на трибуне. Потом, правда, все оказывается совсем не так, как было на его словах (правда, Игорь Рабинер?), но тут уж что уж.
01:16
Очень плохой мальчик
*Возможно, я первый российский тренер, который уезжает из России* --видно не в курсе,что Карпин Мальорку тренировал, а Черчесов-Легию.
01:05
spetrov
В этой связи будет интересно, сумеет ли СЭ посвятить первому российскому тренеру в Англии (надеемся) столько же материала, сколько он посвятил травме пока еще не выдающегося игрока сборной России. Ну там, к примеру, расскажем об истории английского футбола, об иностранных тренерах, об их успехах и неудачах. Ситуация-то более богатая на материал.
01:04
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
"Во-вторых, тренерская работа хорошо оплачивается в России." - после этих слов главный спортивный еврей России заплакал...
00:56