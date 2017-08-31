Леонид Слуцкий: "Хочешь перейти в "Халл" - забей нам"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий с юмором оценил трансферную кампанию клуба. По словам наставника, чтобы попасть в "Халл", нужно непременно забить ему в официальной встрече. Недавно в клуб перешли Джексон Ирвин из "Бертона" и нападающий Нуа Дико из "Вулверхэмптона". Оба игрока перед переходом забили "Халлу" в чемпионате.

– На тему трансферов у нас много шуток, - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла". - Например: если хочешь оказаться в "Халл Сити", то сначала забей нам. Это было с Дико. Он забил – добро пожаловать. Ирвин забил за "Бертон" против "Халла" – пришел к нам.

Это хорошо для наших игроков. Если они не готовы к конкуренции, то пусть не пропускают. Поэтому такой вариант нам подходит на будущее (смеется).