Леонид Слуцкий: "Халлу" нужно выиграть несколько матчей подряд, чтобы ликвидировать отставание"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура чемпионшипа с "Норвичем" подчеркнул, что команде нужно ликвидировать отставание от команд, занимающих более высокие места в турнирной таблице. По словам специалиста, "тигры" должны выиграть несколько матчей подряд, чтобы реализовать этот план.

– Очень важно, чтобы результаты "Халла" стали более последовательными, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Мы должны выиграть несколько матчей подряд. Пока мы победили только раз, что незначительно в этой лиге. На данный момент между "Халлом" и командами, которые находятся на вершине турнирной таблицы, есть разрыв, и мы должны двигаться очень быстро, чтобы уменьшить этот зазор.

Способ сделать это – выиграть несколько игр подряд. Я думаю, что сейчас мы находимся на другом и лучшем уровне, если говорить о физическом состоянии команды, которая вернулась после прошлого международного перерыва.

На данный момент "Халл Сити" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа. В активе подопечных Слуцкого 12 оков после 11 игр.