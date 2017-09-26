Леонид Слуцкий: "Халл" в состоянии выиграть у "Престона" и "Бирмингема"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий настроен оптимистично на матч 10-го тура чемпион-лиги против "Престон Норт Энд". По его словам, клуб способен прервать четырехматчевую безвыигрышную серию и выиграть у сегодняшнего соперника, а затем - и у "Бирмингем Сити".

- "Халлу" предстоит провести два важных матча. У нас прекрасная возможность в них набрать очки, - цитирует официальный сайт клуба Слуцкого. - Мы в состоянии выиграть оба, но знаем, что должны продемонстрировать свой максимум.

Оба матча важны, но сейчас мы думаем только о "Престоне". Если мы выиграем, то будет проще подготовиться к следующему матчу, поскольку мы будем в хорошем настроении. Сейчас у команды позитивный настрой, но если мы победим, он будет еще позитивнее, и жизнь станет лучше.

Матч "Халл Сити" - "Престон Норт Энд" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.