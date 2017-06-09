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Леонид Слуцкий: "Халл Сити" - сильный клуб с преданными фанатами"

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий возглавил "Халл Сити"

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что встреча с руководством клуба произвела на него положительное впечатление. О назначении бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России в английский клуб стало известно сегодня. К работе Слуцкий приступит со следующей недели. 

- Я рад стать главным тренером "Халл Сити" и с нетерпением жду возможности побороться с клубом за возвращение в премьер-лигу, - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити". - Я знаю, что это сильный клуб с преданными фанатами, у меня создалось хорошее впечатление от беседы с семьей Аллам, и я не могу дождаться, когда на следующей неделе приступлю к работе.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл в чемпион-лигу.

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