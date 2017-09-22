Леонид Слуцкий: "Халл" просто обязан играть лучше для болельщиков"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что процесс построения новой команды довольно сложен, однако он делает все необходимое, чтобы болельщики могли получить достойный результат.

– Сейчас мы очень заняты. Каждую неделю заняты, так как мы строим новую команду. У нас много всего, – отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. – Теоретические занятия, обычные тренировки. Однако я счастлив.

Если мы будем играть так, как во втором тайме матча против "Сандерленда", я буду самым счастливым тренером мира. Это лучший отрезок за весь сезон. У нас было владение 71 процент. У нас было шесть ударов в створ. Тайм был невероятным. Но мы не смогли выиграть, и все были разочарованы. Однако мы двигаемся в правильном направлении очень быстро. Ждем, когда же результат придет. Это очень важно – иметь уверенность в том, что ты делаешь. У нас должно появиться сочетание между хорошей игрой и результатом. Все мы ждем, когда же, наконец, у нас будет стабильность и достаточное качество игры. Тогда результат придет.

– Как игроки адаптируются к вашему стилю игры?

​– Очень тяжело. У нас в команде 11 новых игроков. Шестеро из них пришли в конце трансферного окна. Сейчас мы стараемся создать оптимальную команду из этих игроков. Я стараюсь понять уровень каждого игрока в отдельности. Общаюсь со всеми игроками. Правильное поведение в стрессовых ситуациях очень важно. Это важно не только на индивидуальном уровне с каждым конкретным игроком, но и в целом в команде. Ведь на поле выходят 11 игроков. Сейчас я продолжаю искать лучшие варианты для команды, лучшие сочетания. Это очень сложно, ведь идет сезон, и мы играем в официальных матчах. Мы сделаем все, чтобы двигаться вперед как можно быстрее. Да, какие-то матчи мы провели лучше, какие-то хуже, но в целом игра была неплохой. Однако результат, конечно, расстраивает. Прошу прощения за это у наших болельщиков. Я им очень благодарен. Они оказывают невероятную поддержку, особенно мне лично. Мы просто обязаны играть лучше для них.