Леонид Слуцкий: "Халл" играет хорошо, но все еще может сломаться"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что его подопечные неидеально провели матч 2-го тура чемпион-лиги против "Бертон Альбион" (4:1). Эта игра стала первой домашней для "тигров" под руководством российского специалиста.

- Мы очень хорошо начали матч, - цитирует официальный сайт "Халла" Слуцкого. - Забили первыми и имели много моментов, но после стартовых 20 минут были уже не так хороши. Мы потеряли контроль над мячом и над матчем. Второй тайм мы начали значительно лучше. Конечно, у нас было большое преимущество, потому что у них один человек был заслуженно удален. Джаррод Боуэн был очень активен сегодня.

Команда еще строится. Мы играем в хороший футбол, но все может сломаться, поскольку мы все еще в процессе строительства и будем продолжать упорно работать над этим.

Я знаю, что чемпион-лига - очень сложный турнир. В нем возможно все. Нельзя думать, что ты лучше другой команды. Есть фавориты и аутсайдеры, но каждый матч трудный, и любой результат возможен.

Леонид Слуцкий: "Самый приятный момент дня - песня фанатов в мою честь" //

Трансляция матча "Халл Сити" - "Бертон Альбион"