Леонид Слуцкий: "Халл" должен исправить ситуацию как можно быстрее"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что команде необходимо изменить свой менталитет. Специалист подчеркнул, что сейчас "тигры" переживают не лучшие времена с психологической точки зрения.

– Команда медленно начинает последние игры? Такая проблема действительно существует, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Вероятно, это является следствием того, что мы несколько раз пропускали на последних секундах предыдущих игр, а начинать новые после потерь очков сложно из-за разочарования. Это приводит к тому, что ты начинаешь больше думать об обороне, а не о нападении, и это проблема менталитета. Когда ты долго не побеждаешь – теряется уверенность.

Если такое случается, иногда происходит так, что ты не можешь прийти в себя, пока не пропустишь. Такая ситуация возникла в матчах против "Сандерленда", "Бертона", "Престона". Нам нужно изменить этот менталитет. Это моя работа как тренера, и это тяжелая задача.

Одна победа может исправить положение вещей. На данный момент у нас нет иного выбора, кроме как показать агрессивный и максимально активный футбол в ближайшей игре с "Бирмингемом". Я вновь извиняюсь перед нашими болельщиками, но мы очень стараемся исправить эту ситуацию. Мы ищем правильный баланс между атакой и защитой. Наши результаты станут стабильней, когда мы будем показывать стабильный футбол. Это серьезное испытание для всех нас, и мы должны исправить ситуацию как можно быстрее.

Отметим, что после 10 туров чемпионшипа "Халл Сити" занимает 17 место в турнирной таблице.