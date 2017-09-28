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21:27 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Халл" должен исправить ситуацию как можно быстрее"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что команде необходимо изменить свой менталитет. Специалист подчеркнул, что сейчас "тигры" переживают не лучшие времена с психологической точки зрения.

 
Вторник. Кингстон-апон-Халл. &quot;Халл&quot; - &quot;Престон&quot; - 1:2. Команда Леонида Слуцкого не знает побед уже пять туров.Это не хэппи-энд. Пятое поражение Слуцкого

– Команда медленно начинает последние игры? Такая проблема действительно существует, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Вероятно, это является следствием того, что мы несколько раз пропускали на последних секундах предыдущих игр, а начинать новые после потерь очков сложно из-за разочарования. Это приводит к тому, что ты начинаешь больше думать об обороне, а не о нападении, и это проблема менталитета. Когда ты долго не побеждаешь – теряется уверенность.

Если такое случается, иногда происходит так, что ты не можешь прийти в себя, пока не пропустишь. Такая ситуация возникла в матчах против "Сандерленда", "Бертона", "Престона". Нам нужно изменить этот менталитет. Это моя работа как тренера, и это тяжелая задача.

Одна победа может исправить положение вещей. На данный момент у нас нет иного выбора, кроме как показать агрессивный и максимально активный футбол в ближайшей игре с "Бирмингемом". Я вновь извиняюсь перед нашими болельщиками, но мы очень стараемся исправить эту ситуацию. Мы ищем правильный баланс между атакой и защитой. Наши результаты станут стабильней, когда мы будем показывать стабильный футбол. Это серьезное испытание для всех нас, и мы должны исправить ситуацию как можно быстрее.

Отметим, что после 10 туров чемпионшипа "Халл Сити" занимает 17 место в турнирной таблице.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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кузя23

Нужно всего лишь собраться командой и сказать "Наши соперники это Космос!". И добавить "А мы-г...о".И дело пойдет.

22:03

z0nder

Леня по-ходу никак не въедет- какая задача поставлена: куда выводить-то Халл? В Премьер лигу или в третий дивизион?

22:01

ATA

в ротор пора слуцкер

21:57

kaduly

Леня сваливай быстрее и ситуация исправится,не гробь клуб

21:55

shpasic

да уж, почти полсезона потеряно, пора срочно исправлять ситуацию!

21:42

Valdemar 69

надеемся Леонид

21:41

П_о_в_а_р

Уходит в Баварию, имхо.

21:39