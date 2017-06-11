Леонид Слуцкий: "Халл" был не единственным реальным местом трудоустройства"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий , первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.

– На излете чемпионата Англии "Халл" сенсационно уступил уже вылетевшему "Сандерленду" и сам лишился места в АПЛ. Получается, обидный для "тигров" результат сыграл в вашу пользу? Ведь если бы команда осталась в премьер-лиге, место тренера могло бы не освободиться.

– Не мыслил в эту сторону, - сказал Слуцкий. - Скажу так: на момент, когда мы разговаривали с "Халлом", о нем я знал не так много. Вот про некоторые другие клубы, с представителями которых встречи состоялись перед этим, знал абсолютно все. Забавно, что "Халл" к такой категории не относился.

И да, "Халл" был не единственным реальным местом трудоустройства. Сейчас уже нет смысла рассуждать. Но варианты очень долгие. Когда я проходил обучение, то прослушал целый курс мультикультурных отношений: как общаться с англичанами, как они строят переговоры, как общаются, что для них важно, какие процессы должны происходить. У нас в России после каждой деловой встречи ты, по сути, знаешь результат: "да", "нет", "мы вам перезвоним". Как правило, так.

– А у них?

– А у них очень много встреч может оказаться вообще без результата. Точнее, какой-то результат – это если тебя зовут на следующую встречу, значит, прошлая состоялась недаром. Совсем иная форма принятия решений.

– Назовите точное количество английских клубов, с которыми вы как-либо вступали в переговоры.

– Нет смысла вспоминать. Но их состоялось достаточно. По существу, самым крупным моим достижением после непосредственно заключения контракта с английским клубом является то, что я попал во все шорт-листы команд, которые меняли или планировали поменять тренера. Где-то встречался с владельцем, где-то со спортивным директором, где-то с chairman’ом – это как у нас генеральный директор. Каждый клуб устроен по-своему. Не в курсе, меня звали просто поболтать или на официальный разговор "посвященный тому, что мы вас приглашаем на работу". Несла ли каждая встреча под собой возможность будущего трудоустройства? Хотя, с другой стороны: какой смысл любому представителю клуба со мной общаться, кроме как на предмет вероятного сотрудничества?

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке