Леонид Слуцкий: "Халл" был близок к покупке Мусы, но он решил остаться в "Лестере"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал, что клуб был близок к покупке нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы. Нигерийский форвард, игравший под руководством Слуцкого в ЦСКА, в последний день трансферного окна принял решение остаться в "Лестере".

- Мы были близки к покупке Мусы, - цитирует Daily Trust Слуцкого. - Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Возможно, он хочет проявить себя в "Лестере", ему нужен еще один шанс. Он долго думал и решил остаться. Свое окончательное решение он огласил в полдень заключительного дня трансферного окна, и мы не успевали реализовать альтернативный вариант.

Муса защищал цвета ЦСКА с 2011 по 2016 год, после чего был продан тогдашним чемпионам Англии за 19,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он отметился всего 4 голами в 32 играх. В текущем сезоне он провел только один матч в Кубке лиги и отметился голом.

Слуцкий принял "Халл Сити" этим летом. В шести играх чемпион-лиги команда набрала 7 очков и идет на 14-м месте в таблице. Последнюю игру - против "Дерби Каунти" "Халл" проиграл со счетом 0:5.