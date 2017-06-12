Леонид Слуцкий: "Головин вряд ли окажется в "Халле"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Правда ли, что прогресс Александра Головина был чуть ли не самой большой мотивацией для вас в ЦСКА в последние месяцы работы в клубе?

– В какой-то степени. Дело в том, что тренер все время ставит перед собой разные задачи, у него меняется мотивация. Когда, допустим, я только перешел ЦСКА, то ставил задачу "всегда выигрывать", "занять какое-то место". А когда ты добился большой победы в первый раз, второй, третий, то начинаешь мыслить иначе. Я много разговаривал с Виктором Васильевичем Тихоновым – на определенном этапе он ставил задачи – "наиграть новое звено", "вводить новых молодых игроков". То же самое – Юрий Семин, Валерий Газзаев. Результат важен всегда, но на некоем этапе не только он начинает иметь значение.

Подготовить футболиста – одна из основных целей для тренера. Когда Головин появился и стал бурно прогрессировать, я вложил в него огромное количество усилий. Поэтому сильно переживал за него – и хотел сделать так, чтобы, когда я оставлю клуб, он являлся железобетонным игроком основы, какой бы тренер затем команду ни принял. Это как дети, которые выросли и уже не нуждаются в родителях.

Так что – да, прогресс Головина был одной из мотиваций. Но это естественный процесс.

– По вашему мнению, Головин – это главная молодая российская звезда?

– Да, безусловно. Ну а кто еще?

– Может, Миранчук, Зобнин...

– Во-первых, они старше Головина. Правда не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главный молодые российские звезды.

– 8 июня вы прилетели в Волгоград, а перед этим несколько дней пробыли в Москве. Знаю, виделись и долго общались с Головиным.

– Да я со всеми на связи. Например, вы слышали – когда я вошел на интервью, то говорил по телефону с Дзагой. Днями ранее ужинал с Березуцкими. Часто списываемся с Акинфеевым, и так далее.

– Есть вероятность, что мы увидим Головина в "Халле"?

– В "Халле", думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.

– А в "Арсенале"?

– Я не знаю, кто им интересуется и насколько сильно. Меня спрашивали про Головина и "Челси" – вот тут считаю, что это фейковая информация, неправда. А насчет "Арсенала" не могу сказать. Если у "Челси" мне есть у кого узнать, то в "Арсенале" спросить не у кого. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке