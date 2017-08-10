Леонид Слуцкий: "Философия для "Халла" важнее, чем схема игры"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий допускает, что в матче 2-го тура чемпионшипа против "Бертон Альбион" он использует иную схему, нежели в гостевой игре 1-го тура против "Астон Виллы" (1:1). Российский специалист назвал манеру игры ближайшего соперника назвал одним из аспектов, к которым нужно подготовиться.

– На этой неделе, по сравнению с предыдущей, у нас другой тип тренировок Мы готовимся встретиться с новым соперником, – цитирует официальный сайт "Халла" Слуцкого. – Это будет новое противостояние, надеюсь, мы добьемся победы. Возможно, "Бертон" будет играть на контратаках, я не знаю. Это один из аспектов, к которым мы должны подготовиться.

4-2-3-1 в игре с "Астон Виллой"? Для меня схема игры – на втором плане. Гораздо важнее наша филосоФия и игровые принципы. Все потому, что философия влияет на то, как игроки понимают игру, как они могу использовать сильные стороны и справляться со слабостями. В этом плане схема вторична.

Возможно, мы поменяем схему игры, но важнее, что у нас есть философия и принципы – в игре по позициям, атаке, контратаке и прессинге, высокая и низкая оборона – мы должны понимать все эти моменты. Эти аспекты не зависят от игровой схемы.

Напомним, матч 2-го тура чемпионшипа "Халл" – "Бертон Альбион" состоится 12 августа, начало игры – 17.00 по московскому времени.

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