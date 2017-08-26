Леонид Слуцкий: "Это отличный результат"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после победы над "Борнмутом" (4:0) в 5-м туре чемпион-лиги отметил, что для команды было важно не пропустить в этой встрече. По словам россиянина, он полностью удовлетворен работой своих игроков.

- Это отличный результат, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Забили четыре гола и впервые не пропустили. Так что все хорошо. Очень важно было забить первыми. У нас после этого было много свободного пространства, которое получилось использовать. Также очень важно, что мы не пропустили. Было несколько поражений подряд, а сейчас показали хорошую игру в защите.

Теперь у нас есть небольшая пауза на игры сборных, во время которой команда сможет отдохнуть. Сейчас важно адаптировать новых игроков в команду и хорошо сработать на трансферном рынке. Для игроков это время отдыха, но не для меня и клуба.