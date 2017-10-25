Леонид Слуцкий: "Если вы не готовы к конкуренции, то как можете играть в стартовом составе?"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен тем, как его игроки проявляют характер, борясь за место в основном составе. В качестве примера он привел полузащитника Джексона Ирвайна, который в нынешнем сезоне в чемпион-лиге сыграл четырежды и ярко себя проявил в последнем матче с "Барнсли" (1:0), выйдя на замену.

– Джексон – лучший пример, – цитирует официальный сайт "Халл Сити" Слуцкого. – Когда он вернулся из сборной, то не попал даже в заявку на матч с "Норвичем" (1:1), поскольку не тренировался с нами две недели и не сыграл ни минуты за сборную Австралии. Но он отыграл за нашу резервную команду, забил два мяча, показав свой высокий уровень, потом подтвердил его на тренировках. Именно поэтому он первым вышел на замену в игре с "Барнсли" и хорошо сыграл. Сейчас он претендует на место в стартовом составе.

В подобной ситуации и многие другие игроки. Все дело в характере. У нас тут много серьезных спортсменов, а если вы серьезный спортсмен, то не должны никогда бояться конкуренции. Вы готовы бороться лицом к лицу. Если вы не готовы к конкуренции, то как можете играть в стартовом составе с очень хорошими соперниками? Все здесь это понимают и готовы бороться. Все работают изо всех сил, и это очень хорошо для команды.