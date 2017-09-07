Леонид Слуцкий: "Если начнешь мечтать о будущем, снова будешь сидеть дома и думать о новой работе в чемпионшипе"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий отметил, что не думает о возможности в будущем возглавить "Челси". Он также добавил, что сейчас полностью сконцентрирован на своей команде.

- Возможно, однажды я возглавлю "Челси"? Ты должен заслужить следующий шаг. Сейчас я полностью сконцентрирован на "Халле", - приводит Daily Mail слова Слуцкого. - Если ты начинаешь мечтать о будущем, тогда может проиграть три матча подряд. И тогда ты снова будешь сидеть дома и мечтать о новой работе в чемпионшипе.

"Челси" с 2003 года владеет Роман Абрамович, который, как отмечается, близко общается со Слуцким.

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