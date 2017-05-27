Леонид Слуцкий: "Думаю, Венгер останется в "Арсенале"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, посетивший финальный матч Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" (2:1), высказал мнение, что на игру "синих" во втором тайме серьезно повлияло удаление полузащитника Виктора Мозеса. Специалист подчеркнул, что команде Антонио Конте во второй половине удалось переломить ход встречи.

– Думаю, многое решилось в первом тайме, потому что "Арсенал" был быстрее на подборах, активнее реагировал, – приводит слова Слуцкого на своей странице в Твиттере журналист Тимур Журавель. – Так называемый показатель "фрэшовости" был в пользу "Арсенала". А во втором тайме ключевым стало удаление Мозеса.

"Челси" переломил ход встречи, поскольку с первых минут второго тайма у команды пошла атака за атакой, моментов много было. Я уже озвучил причины, по которым в первом тайме доминировал "Арсенал", а во втором все было наоборот. Но удаление Мозеса, конечно, сломало многие вещи.

Должен ли Венгер остаться? (Смеется) Я не думаю, что и до этого что-то должно было происходить. Думаю, что он остается.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"