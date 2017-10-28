Леонид Слуцкий: "Для меня важно не только качество матчей, но и тренировок"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий подчеркнул, что замена полузащитника Камила Грощицки в перерыве матча 14-го тура чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (2:3) связана с тем, что он хотел сохранить активность в центральной зоне. Российский специалист рассчитывал, что это позволит команде взять игру под вой контроль.

– Почему вы заменили Грощицки в перерыве? Он сыграет с "Мидлсбро" во вторник?

– Я принял решение, но мне трудно рассуждать о другой встрече сразу после этой. Грощицки – хороший игрок, но его игра зависит от физического состояния. Он сыграл нормальный матч, просто я хотел сохранить уровень активности в центральной зоне, поэтому заменил Камила.

– Почему вы выпустили именно Тораля и Ирвайна?

– Я предполагал, что мы сравняем счет, и два свежих игрока в центральной зоне должны были помочь нам ее контролировать. Для меня важно не только качество матчей, но и тренировок. Всегда трудно понять, кого выпускать: если бы я выпустил другого футболиста, может быть, он бы сыграл лучше. Кто знает? (Гоша ЧЕРНОВ)

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