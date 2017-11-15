Леонид Слуцкий: "Для "Халла" хорошо, что перерывов на матчи сборных не будет до марта"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий выразил надежду, что клуб сможет поправить ситуацию в ближайших матчах. "Халл" после 16 матчей занимает 20-е место в чемпион-лиге. В последнем поединке команда была разгромлена "Шеффилд Юнайтед" - 1:4.

- Мы потерпели три поражения подряд и если хотим изменить ситуацию, положение в таблице и уверенность в себе, то должны побеждать, - цитирует официальный сайт "Халл Сити" Слуцкого. - Перерывов на матчи сборных не будет до марта. И это хорошо для нас, потому что у нас много игроков национальных команд. Впереди много матчей, и нам нужно изменить ситуацию.

Мы усердно работали в течение последних полутора недель с оставшимися в команде игроками. Но это был период, когда у нас ряд футболистов были в расположении сборных. Мы привыкли к такой ситуации и следим за каждым игроком.