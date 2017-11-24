Леонид Слуцкий: "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.

– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

– Рай такой непростой.

– Такова тренерская работа, мы видим только результат.

– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.

– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами! (Сергей ЕГОРОВ)