20:37 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка"

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Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.

 
Леонид СЛУЦКИЙ."Слуцкий в раю. Его не уволят". Гарантия от владельца "Халла"

– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

– Рай такой непростой.

– Такова тренерская работа, мы видим только результат.

– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.

– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами! (Сергей ЕГОРОВ)

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баламошка

"Я летаю, я в раю")) Я начинаю беспокоиться за Леонида Викторовича.

20:48