Леонид Слуцкий: "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.
– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?
– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.
– Рай такой непростой.
– Такова тренерская работа, мы видим только результат.
– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.
– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами! (Сергей ЕГОРОВ)
баламошка
"Я летаю, я в раю")) Я начинаю беспокоиться за Леонида Викторовича.
20:48