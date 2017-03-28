Леонид Слуцкий: "Челси" умеет ждать момент до последнего"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что причина успеха "Челси" в этом сезоне – умение терпеть и ждать своего шанса. Лондонцы лидируют в турнирной таблице, опережая "Тоттенхэм" на 10 очков за 10 туров до конца.

– "Челси" – это команда, которая может терпеть. Это очень важно для чемпионской команды, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". - Ты не всегда играешь на кураже, не всегда проводишь лучший матч, как это было с "МЮ". Бывают игры, как с "Вест Хэмом", где они обороняются, обороняются, обороняются, долго ждут шанса и, когда он появляется, используют его.

Многие команды не могут ждать, не могут выжимать. У них начинается паника, начинают менять тактику, бежать вперед, играть неорганизованно. "Челси" умеет ждать момент до последнего, понимая, на чем им нужно сконцентрироваться и во что вложиться. Когда "Челси" выходит на игру, 0:0 – минимальный результат, которого они могут добиться. Учитывая, что сейчас есть серьезный очковый гандикап, это уже немало.

У "Челси" высокая эффективность игровых действий во всем: как в построении оборонительных моделей, так и в игре в атаке.

Антонио Конте – тренер-тактик, для которого система важнее игроков, расположение важнее креатива, дисциплина важнее индивидуальности. При этом он заставил ярких индивидуальностей правильно вписаться в общекомандные действия и распределить инициативу. Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильном подходе к моментам.