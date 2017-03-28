Леонид Слуцкий: "Болельщики в Англии уважают игроков. Муса провел плохой матч, а стадион его стоя провожал"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил, что в Англии его удивила поддержка, которую фанаты оказывают игрокам даже в неудачных матчах.

- Больше всего меня поразили вещи за пределами футбольного поля, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". - Например, потрясающая поддержка болельщиков. Уважение к футболистам безграничное. Например, я смотрел матч "Лестера", они проигрывали дома 0:3. Болельщики не уходят до последней секунды, на 70-й минуте меняют Мусу, который провел очень плохой матч. Объективно у него игра не получилась, но весь стадион его стоя приветствовал.

Едешь назад в Лондон с болельщиками, задаешь вопрос про Мусу – все говорят: "Супер! Классный игрок!" Хотя его приобрели за огромные деньги, он не играет, отдачи нет. Но все гиперпозитивно.