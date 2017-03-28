12:04 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "Болельщики в Англии уважают игроков. Муса провел плохой матч, а стадион его стоя провожал"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил, что в Англии его удивила поддержка, которую фанаты оказывают игрокам даже в неудачных матчах.

- Больше всего меня поразили вещи за пределами футбольного поля, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". - Например, потрясающая поддержка болельщиков. Уважение к футболистам безграничное. Например, я смотрел матч "Лестера", они проигрывали дома 0:3. Болельщики не уходят до последней секунды, на 70-й минуте меняют Мусу, который провел очень плохой матч. Объективно у него игра не получилась, но весь стадион его стоя приветствовал.

Едешь назад в Лондон с болельщиками, задаешь вопрос про Мусу – все говорят: "Супер! Классный игрок!" Хотя его приобрели за огромные деньги, он не играет, отдачи нет. Но все гиперпозитивно.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

А у них всегда все Ок. Как не спросишь все Ок и глупая улыбка))))

12:37

ozozolio

Англия другой мир и сравнивать нечего-таму кто в Россий живет может хуже тому кто там лучше

12:34

shpasic

каждый раз заливают, что со стадиона в Англии не уходят до последней секунды. достаточно посмотреть трансляции, где они все торопятся убежать пораньше, чтобы на метро успеть или в пробку не попасть.

12:24

old grumbler

Игроки в Англии уважают болельщиков и постоянно играть спустя рукава не позволяют себе!!! Мы не слепые мы видим как иногда могут играть наши игроки и как они позволяют себе играть в щадящем режиме регулярно...

12:21

super_bear

Опять за старое ) Леонид, успокойся уже!!!Все у тебя виноваты,кроме самого себя .)

12:20

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