Леонид Слуцкий: "Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев - монументальные люди"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в интервью "Англии" отметил, что у него великолепные отношения с полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Специалист также добавил, что в английском клубе у него есть костяк игроков, на которых он может положиться.

– В матче с "Базелем" голы забили другие люди, но постоянно все отмечают Головина. Как он возмужал, заматерел. Гордитесь им?

– Открытие игрока – это процесс комплексный. Все прикладывают руку, кому-то помогают. Но все помогают не только одному какому-то человеку, а в равной степени многим. У кого-то получается, у кого-то не получается. Люди иногда начинают спорить: это – мой воспитанник, а это – мой. Вклад в того или иного человека должен оценивать сам человек, а не те, кто сделали этот вклад. У меня с ним великолепные отношения с Головиным. Мы с ним общаемся. Я за него сильно переживаю, но гордость – это неправильное чувство. Я не рассуждаю такими категориями.

Наверно, если бы я закончил свою профессиональную деятельность и сидел на пенсии, то я что-то вспоминал и чем-то гордился. Сейчас я, скорее, продолжаю за них за всех переживать. Не только за Головина. Травмы Дзагоева, разные локальные проблемы у каждого из них. Сегодня до этого интервью мы с Тошичем долго разговаривали… То есть ты продолжаешь жить и их жизнями тоже.

У меня был хороший опыт, когда я работал в "Олимпии". Я их настолько вырастил, что пытался контролировать все процессы, даже когда они уже были взрослыми. Но, на определенном этапе, я понял, что мои советы хороши тогда, когда о них просят. Я не звоню Головину, например, и не говорю: ты должен делать вот так. Но он всегда может позвонить мне и обсудить игру.

– А есть в вашем клубе кто-то, на кого вы особенно можете положиться, как это было в ЦСКА?

– Конечно. Сейчас у меня есть Доусон, Мейлер, Ларссон, Кэмпбелл, Макгрегор. Они лидеры, они опытные футболисты и они определяют атмосферу внутри. Ты все равно игрокам делегируешь какие-то полномочия, невозможно управлять всем. Вопрос в том, кому ты делегируешь – человеку, который поведет их в паб, или человеку, который будет наставлять на путь истинный.

Ни для кого же не секрет, что ЦСКА столько лет держится на высочайшем уровне потому, что есть потрясающий российский костяк: Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев. В последние годы к этой группе примкнул Вернблум. Самый сложный момент – это заменить таких людей, помните, как в "Девятой роте": "Монументальный мужик! Его бы из бронзы отлить…" Вот они монументальные люди.