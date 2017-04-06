Леонид Слуцкий: "Абрамович остается главным владельцем английского клуба"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что без поддержки владельца "Челси" Романа Абрамовича ему пришлось бы тяжелее в Англии. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.

– Я знаю Абрамовича уже 12 лет, потому что он создавал много футбольных проектов в России, например, специальную академию, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – Он спонсировал национальную команду, строил много искусственных полей, около 300, и мы разговаривали с ним о футболе и его развитии.

Абрамович мне помог. Я живу в отеле "Челси", мне помогают с билетами, я посмотрел академию "Челси", основную и молодежные команды. После матчей я говорю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моего мнения по поводу команд и игроков. Мы говорим как друзья, он верит мне и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти.

Может быть, 10 лет назад Абрамович изменил всю систему в Англии, это был настоящий бум. Но теперь он на другом пути, и это очень успешный путь, на него могут встать только очень умные люди.

Первый путь, как по мне, проще – вкладываешь деньги и постоянно совершаешь трансферы. Сейчас это сложнее, но Абрамовичу удалось достичь успеха, идя по другому пути. Он больше не самый богатый парень в премьер-лиге, это не "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед", но он остается самым главным владельцем английского клуба, а "Челси" сейчас – тоже номер один. И это прекрасно.