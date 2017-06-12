Леонид Слуцкий: "Абрамович не обзванивал руководителей клубов с просьбой меня взять"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– В интервью британским СМИ вы сказали про себя: "Я новый проект Абрамовича". Можете пояснить фразу, которая разлетелась по России?

– Интервью в Англии и России различаются. Когда журналисты видят, что мы сидим в одной ложе, они каждый раз спрашивают про Романа Аркадьевича. Почему он помогает мне, как? Тем более что сам он не дает интервью. Для них – сверхинтересная фигура, самый успешный владелец клуба за последние 15 лет. Поэтому любого человека, который как-то связан с ним, будут о нем расспрашивать. Соответственно, я всегда говорил, что Роман Аркадьевич помогал российскому футболу в той или иной степени, потому что это правда. Мы помним сборную 2008 года, построенные футбольные поля, академию в Тольятти. А на сегодняшний день у Романа Аркадьевича нет проекта в российском футболе, и я – единственная связь Абрамовича с ним. Вот такая аллегория возникла.

Мне действительно была оказана большая помощь. Я жил в отеле "Челси", посещал огромное количество матчей, "Челси" предоставлял билеты, проходил обучение по рекомендации в языковой школе, куда непросто попасть. Но на этом все! Роман Аркадьевич не сидел на телефоне и не обзванивал руководителей клубов с просьбой меня куда-то взять. Но сделанного и так более чем достаточно, и я очень благодарен.

– А может ли последовать помощь в виде аренды кого-то из игроков "Челси", у которого порядка 40 футболистов находятся на контракте.

– 37.

– И в самом "Челси" некоторые игроки не проходят в состав, ими тоже можно поделиться.

– Все не так просто. С одной стороны, футболистов, которые могли бы усилить "Халл", хотят другие клубы, в том числе из премьер-лиги. А совсем молодых футболистов, играющих где-то ниже уровнем, мы не особенно хотим. Естественно, не исключается, что кто-то из игроков "Челси" может оказаться у нас в аренде. В том же "Фулэме" (Слуцкий всякий раз произносит именно так. - Прим. Д.С.) в этом сезоне было два арендованных у "Челси" футболиста – защитник Томаш Калас и полузащитник Пиазон. А в "Хаддерсфилде", который вышел сейчас в АПЛ, играли полузащитники Кейси Палмер и Айзая Браун. Это нормальная практика, и я не исключаю, что так же произойдет и в нашем случае. Но при этом не исключаю и того, что будут другие футболисты.

– Когда вы познакомились с Абрамовичем?

– Очень давно.

– Вы уже были в ЦСКА?

– Нет, я еще работал, наверное, в Самаре.

– А при каких обстоятельствах произошло знакомство?

– Через общих знакомых.

– Правда ли, что в последние годы, работая в ЦСКА, вы с ним довольно активно общались, и Абрамович даже советовался с вами по поводу каких-то игроков для "Челси"?

– Мы никогда не общались сверхактивно. Он очень занятой человек, да и у меня была своя работа. Но если требовались какие-то консультации... Даже неправильное слово – скорее какие-то вопросы, связанные с Россией, то общение происходило. Но оно носило разовый характер, случалось нечасто. Например, если ЦСКА встретился с какой-то командой, а "Челси" хотел из нее игрока, то было нормальным позвонить и узнать в том числе мое мнение, хотя в клубе есть и свои мнения. Что здесь такого? (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке