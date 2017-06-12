Леонид Слуцкий: "Абрамович, как и Гинер, может добиваться результата в самых разных обстоятельствах"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Вы поняли, в чем секрет успеха Абрамовича? В чем его самая сильная сторона?

– Он системен. Может добиваться результата в самых разных обстоятельствах. И когда "Челси" являлся самым богатым клубом, и сейчас, когда по финансам "синие" точно не выделяются среди остальных. Значит, он может работать эффективно в любых условиях. Собственно говоря, как и Гинер. Он был успешен, и когда ЦСКА являлся самым богатым клубом в России, и сейчас, когда армейцы далеко не самые богатые.

Так что: системность, основательность, умение работать в разных условиях, с разными бюджетами и людьми, гибкость, четкое улавливание каких-то текущих моментов. Такое чисто российское качество. Все это помогает и Абрамовичу, и Гинеру быть успешными.

– Как-то появилось фото, где вы сидите на матче "Челси" в ложе Абрамовича, а недалеко от вас – Семен Слепаков.

– У него был концерт в Лондоне.

– И Абрамович пригласил его на игру?

– Да.

– Слепаков разбирается в футболе?

– А разве обязательно нужно разбираться в футболе, чтобы прийти посмотреть на футбол? (Улыбается.) Просто если ты в Лондоне, то попасть на игру "Челси" сегодня интересно абсолютно любому человеку, даже если он несильно увлечен футболом. Хотя мы общались с Семеном: у него есть определенные футбольные пристрастия, за кого-то болеет. Как, наверное, практически любой мужчина. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке